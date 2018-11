Kriminalität

Autofahrer bremst Wagen aus und verursacht Unfall: Verletzte

05.11.2018, 14:50 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat auf der A 20 bei Wismar andere Fahrzeuge ausgebremst und so einen Unfall verursacht. Zunächst habe der Fahrer am Sonntagabend ein anderes Auto rechts überholt, sich davor gesetzt und dann selbst bis zum Stillstand heruntergebremst, teilte die Polizei am Montag mit. Dadurch seien fünf nachfolgende Autos aufeinander aufgefahren oder durch umherfliegende Trümmer in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch der Wagen des Verursachers sei am Heck beschädigt worden, bevor der Fahrer Gas gab und floh. Drei Personen seien leicht verletzt und ein Schaden von rund 40 000 Euro verursacht worden. Die Autobahn musste für mehr als zwei Stunden in Richtung Lübeck komplett gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die einen schwarzen BMW in zeitlicher und örtlicher Nähe beobachtet haben.