Hagenow

Gewerbegebiet in Hagenow erstes "Grünes Gewerbegebiet" in MV

05.11.2018, 14:52 Uhr | dpa

Das Gewerbe- und Industriegebiet "Steegener Chaussee" in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist als erstes "Grünes Gewerbegebiet" Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet worden. "Es gehört zu den Vorreitern in Sachen regenerative Energieproduktion und Energieeffizienz", sagte Energieminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Hagenow. Die Biomassekraftwerke von zwei der dort ansässigen Unternehmen produzierten mehr Strom als vor Ort gebraucht wird und speisten diesen ins Netz ein. Zudem deckten sie den Wärmeverbrauch im Gewerbegebiet zu mehr als 50 Prozent.

In dem Gewerbegebiet arbeiten den Angaben zufolge 50 Unternehmen der Lebensmittelindustrie, der Holz- und Kunststoffverarbeitung sowie aus dem Metallbau und der Energieversorgung. Sie engagierten sich für Energieeffizienz und Energiemanagement, sagte Pegel. Viele von ihnen hätten ihre Beleuchtung auf klimafreundliches LED umgerüstet und energieeffiziente Maschinen angeschafft.