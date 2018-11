Bericht in Nabu-Heft

Gewässer durch Chemikalien und Medikamente belastet

05.11.2018, 16:12 Uhr | t-online.de

Blick auf die Volme: Die Flüsse in Hagen und Region weisen Belastungen durch Medikamente und andere Chemikalien auf. (Quelle: imago)

Hagens Flüsse weisen Belastungen durch Chemikalien und Medikamente auf. Das geht aus einem Bericht im aktuellen Nabu-Heft hervor.

Hagen und Region sind durch viel Wasser gesegnet. Eine Gewässer-untersuchung hat laut einem bericht im Heft des Naturschutzbundes Deutschland zum Natur-, Umwelt- und Vogelschutz in Hagen und Umgebung ergeben, dass die Flüsse Belastungen durch Medikamente und andere Chemikalien aufweisen. Das hat einen negativen Einfluss auf die Lebensbedingungen von Pflanzen und Tieren im Wasser sowie am Ufer, so Autorin Monika Raschke.