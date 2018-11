Suhl

Jeder dritte Gastwirt in Südthüringen gibt auf

05.11.2018, 16:10 Uhr | dpa

Etwa jeder dritte Gastronomiebetrieb in Südthüringen hat nach den jüngsten Zahlen zwischen 1997 und 2016 für immer seine Türen geschlossen. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Südthüringen am Montag in Suhl mit. Habe es vor 21 Jahren noch 1090 Betriebe der Branche gegeben, waren es 2016 in der Region nur noch 750. Im Gastronomie-Sterben zeigten sich die Folgen von Fachkräfteengpässen und oftmals fehlender Nachfolger besonders deutlich, hieß es.