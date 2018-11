Schwerin

Krebsforscher Metelmann mit Plasma Medicine Award geehrt

05.11.2018, 16:12 Uhr | dpa

Greifswald (dpa/mv) – Der Greifswalder Medizinprofessor Hans-Robert Metelmann ist mit dem Plasma Medicine Award geehrt worden. Die internationale Auszeichnung wurde auf der Jahrestagung der International Society of Plasma Medicine in Philadelphia (USA) an den Greifswalder Krebsforscher und früheren Bildungsminister von Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Mit der Auszeichnung würden Wissenschaftler geehrt, die mit ihren Forschungsergebnissen an der weltweiten Entwicklung der Therapieverfahren mit physikalischem Plasma wegweisend mitwirken, teilte das Bildungsministerium am Montag in Schwerin mit. Hervorgehoben wurden vor allem die Forschungsarbeiten zum Themenkomplex Krebserkrankungen und Plasmabehandlung aus der Arbeitsgruppe um Professor Metelmann. Der Mund-Kiefer-Gesichtschirurg ist seit 1988 korrespondierendes Mitglied der Amerikanischen Krebsforschungsgesellschaft (AACR).

Bereits 2014 wurde mit dem Physiker Klaus-Dieter Weltmann vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) ein Forscher aus Greifswald mit der höchsten Auszeichnung für Plasmamedizin geehrt.