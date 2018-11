Hameln

Haftbefehle nach lebensgefährlichem Messerangriff in Hameln

05.11.2018, 16:15 Uhr | dpa

Nach einem lebensgefährlichen Messerangriff auf einen 43-Jährigen in Hameln sind zwei Tatverdächtige am Montag in Untersuchungshaft gekommen. Das Amtsgericht Hameln habe gegen die 21 und 25 Jahre alten Männer Haftbefehle wegen gemeinschaftlichen versuchten Totschlags erlassen, teilte die Polizei mit. Sie sollen während eines Streits in einem Hamelner Restaurant in der Nacht zum Samstag auf den 43-Jährigen eingestochen haben. Die Beschuldigten machten vor dem Haftrichter keine Aussage.

Das Opfer schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, sagte eine Polizeisprecherin. Der blutüberströmte 43-Jährige hatte nach der Attacke gegen 1.00 Uhr am Samstagmorgen im Foyer eines Seniorenheims um Hilfe gebeten. Ein Mitarbeiter des Heimes informierte die Polizei.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 21-Jährigen mit türkischer Staatsbürgerschaft, der am Sonntag an seiner Wohnanschrift festgenommen wurde, sowie einen 25 Jahre alten Mann mit deutscher und serbischer Staatsbürgerschaft. Er erschien demnach persönlich in der Wache und erkundigte sich, ob die Polizei nach ihm suche.