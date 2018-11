Schwerin

CDU-Chef erwartet "gigantische Beteiligung" bei Konferenzen

05.11.2018, 16:32 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommerns CDU-Chef Vincent Kokert erwartet bei den geplanten Regionalkonferenzen mit den Bewerbern um die Nachfolge von Angela Merkel eine "gigantische Beteiligung". Er bekomme jeden Tag Rückmeldungen, sagte er zum Abschluss einer Klausur des CDU-Bundesvorstandes in Berlin, an der er teilgenommen hatte. "Das politische Interesse der CDU-Mitglieder ist durch die Aussicht auf schonungslose, aber konstruktive Debatten interessiert wie nie, die Partei sollte die Situation als Chance begreifen." Ein fairer inhaltlicher Wettstreit, der mit Personen verknüpft sei, habe großes positives Potenzial für die Christdemokratie in Deutschland.

Bundesweit sind acht Regionalkonferenzen der CDU geplant. Für den Norden werde es voraussichtlich eine gemeinsame für Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein geben, sagte Kokert. Die Konferenzen sollen in den nächsten Wochen stattfinden.