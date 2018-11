Magdeburg

Jugendlicher mit Reizgas attackiert und ausgeraubt

05.11.2018, 16:32 Uhr | dpa

Drei Jugendliche haben in Magdeburg einen 18-Jährigen auf der Straße überfallen und verprügelt. Sie sollen ihr Opfer am Sonntagabend mit Reizgas so massiv attackiert haben, dass es mehrere Minuten die Augen nicht öffnen konnte, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 18-Jährige in Olvenstedt unterwegs, als er ohne Vorwarnung in den Rücken getreten und kurz darauf zu Boden gerissen wurde. Anschließend soll das Trio ihn bedroht und Bargeld, Handy und E-Zigarette gefordert haben. Nach der Reizgas-Attacke und mehreren Schlägen übergab der Attackierte die geforderten Gegenstände.

Der 18-Jährige wurde mit blauen Flecken, Kopfschmerzen und einer zerbrochenen Brille in ein Krankenhaus gefahren. Die Angreifer konnten flüchten. Augenzeugen konnten der Polizei die Angreifer nicht nur beschreiben - sondern kannten sie zum Teil mit Namen. Es soll sich um drei 15, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche handeln - von denen zwei bereits früher mit Straftaten aufgefallen sind.