Schleswig

Plastik in der Schlei: Reinigung der Ufersäume gestartet

05.11.2018, 17:43 Uhr | dpa

An den Ufern der Schlei werden die systematischen Reinigungsarbeiten wegen Kunststoffteilchen wieder aufgenommen. Der Kreis habe dies gemeinsam mit den Stadtwerken entschieden, sagte der zuständige Fachbereichsleiter beim Kreis, Thorsten Roos am Montag. Grund hierfür sei, dass an den Ufersäumen bei Kontrollgängen nach dem kürzlichen Hochwasser erneut stärkere Verschmutzungen mit Plastikpartikeln festgestellt worden waren.

Die Kunststoffteilchen stammten mit großer Wahrscheinlichkeit aus der Kläranlage in Schleswig, teilte der Kreis Schleswig-Flensburg am Montag mit. Allerdings handelt es sich wohl nicht um neue Einleitungen aus dem Klärwerk: "Wir vermuten, dass das neuerliche Hochwasser die Plastikpartikel wieder aufnahm, die durch das Frühjahrshochwasser landseitig abgelegt wurden", sagte Roos.

Anfang März war bekannt geworden, dass aus der Kläranlage in Schleswig unbemerkt und unabsichtlich große Mengen an kleinen Kunststoffteilchen in die Schlei gelangt waren. Die Kunststoffreste stammten vermutlich aus zerkleinerten Speiseresten, die dem Faulschlamm zugeführt wurden. Die Zufuhr von Speiseresten zum Faulschlamm wurde nach Bekanntwerden eingestellt. Die Ufer und auch die Schlei selbst wurden systematisch gereinigt. Der Fall löste auch eine generelle Debatte über die Praxis aus, nicht mehr gebrauchte Lebensmittel samt Verpackung zu schreddern.