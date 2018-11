Leer (Ostfriesland)

Leer: Schule geht nach Brand am Donnerstag wieder in Betrieb

05.11.2018, 17:48 Uhr | dpa

Nach dem von Minderjährigen gelegten Feuer in einer Grundschule in Leer soll der Unterricht am Donnerstag wieder aufgenommen werden. Zuvor werden Sanierungs- und Reinigungsarbeiten vorgenommen und Schadstoffmessungen durchgeführt, teilte die Stadt Leer am Montag mit. Drei Minderjährige hatten zugegeben, das Feuer in der Schule am Samstagnachmittag gelegt zu haben. Der Schaden an Gebäude und Inventar wurde auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.