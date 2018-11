Hannover

Verfassungsschutz behält AfD-Nachwuchs im Visier

05.11.2018, 18:06 Uhr | dpa

Der niedersächsische Verfassungschutz will den AfD-Nachwuchs weiterhin beobachten. Eine "Abgruppierung", Ausgliederung oder Umbenennung des niedersächsischen Landesverbandes der Jungen Alternative (JA) habe für die Behörde zunächst keine Konsequenzen, teilte sie am Montag mit. "Wir werden die künftige inhaltliche Ausrichtung dieser Gruppe sorgfältig im Auge behalten", sagte Verfassungsschutzchefin Maren Brandenburger. Solange die ideologische Ausrichtung dieses Personenkreises rechtsextremistische Bestrebungen erkennen lasse, bleibe er unter Beobachtung.

Am Wochenende hatte der Bundesverband der JA die Auflösung des niedersächsischen Landesverbandes beschlossen. Er reagierte damit auf die seit September laufende Beobachtung des Landesverbandes durch den niedersächsischen Verfassungsschutz. Die AfD-Landesvorsitzende Dana Guth kündigte am Montag an, man werde eine Neugründung der Jugendorganisation innerhalb der kommenden acht Wochen angehen.