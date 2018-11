Wernigerode

Frauenleiche im Wald entdeckt

05.11.2018, 18:33 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: P. Pleul/Archiv (Quelle: dpa)

Wanderer haben in der Nähe von Schierke im Harz die Leiche einer Frau entdeckt. Die Identität konnte bisher nicht geklärt werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tote sei bereits am Sonntagmorgen im Wald gefunden worden. Ermittler durchsuchten derzeit die Vermisstendatenbank und versuchten mit DNA-Tests herauszufinden, wer die Tote ist. Der Zustand der Leiche deute darauf hin, dass die Frau bereits vor längerer Zeit gestorben sei, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.