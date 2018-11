Erfurt

SPD-Fraktion für Diezel als Landtagspräsidentin

05.11.2018, 18:54 Uhr | dpa

Die SPD-Fraktion im Thüringer Landtag hat sich dafür ausgesprochen, die CDU-Politikerin Birgit Diezel zur neuen Präsidentin des Landtags zu wählen. Mit einem entsprechenden Vorschlag werde man auf die Koalitionspartner Linke und Grüne zugehen, teilte die Fraktion am Montag in Erfurt mit. "Diezel hat bereits in der vergangenen Legislaturperiode bewiesen, dass sie als Landtagspräsidentin bestehen und den Landtag angemessen repräsentieren kann."

Der bisherige Landtagspräsident Christian Carius (CDU) hatte vor kurzem überraschend seinen Rücktritt vom Amt angekündigt. Sollte er auch sein Mandat niederlegen, würde Diezel für ihn in den Landtag nachrücken. Die CDU hat unterdessen bereits den Abgeordneten Michael Heym als Nachfolger von Carius vorgeschlagen.