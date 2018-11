Leipzig

Grütters: Leipzig sollte endlich Einheitsdenkmal bekommen

05.11.2018, 20:37 Uhr | dpa

Die Stadt Leipzig sollte aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters doch noch ihr Freiheits- und Einheitsdenkmal bekommen. Sie finde es bedauerlich, "dass ausgerechnet in Leipzig, wo im Oktober 1989 die Macht von SED und Stasi durch ein friedlich aufbegehrendes Volk gebrochen wurde, immer noch nicht angemessen an dieses herausragende Ereignis erinnert wird", sagte Grütters am Montagabend in Leipzig. Dort eröffnete sie die völlig neukonzipierte Dauerausstellung des Zeitgeschichtlichen Forums zu Repression und Widerstand in der DDR.

Die Bürger sollten sich mit "Beharrlichkeit, Einfallsreichtum und Kreativität" dafür einsetzen, "dass auch die Heldenstadt von 1989 endlich - wie auch immer es aussehen mag - ihr Denkmal bekommt", sagte die Kulturstaatsministerin. 2014 war ein Denkmals-Entwurf mit 70 000 bunten Würfeln nach jahrelangem Streit und juristischen Querelen auf Eis gelegt worden. Seither wurde immer wieder überlegt, wie ein neuer Anlauf für ein Denkmal unternommen werden könnte.