Kiel

R.SH-Reporter bleibt Sprecher der Landespressekonferenz

05.11.2018, 20:49 Uhr | dpa

Der Hörfunkjournalist Andreas Otto von Radio Schleswig-Holstein (R.SH) bleibt für ein weiteres Jahr Sprecher der Landespressekonferenz in Schleswig-Holstein. Die Mitgliederversammlung bestätigte Otto am Montagabend in seinem Amt. Als stellvertretende Vorsitzende der Landespressekonferenz wählten die Journalisten erneut Ulf B. Christen ("Kieler Nachrichten"), Julia Stein und Sylvia Aust vom NDR-Fernsehen sowie André Klohn (Deutsche Presse-Agentur).

Neu im Vorstand ist Niels Döring (Sat 1). Er folgt auf Wolfgang Schmidt (dpa), der nach mehr als 20 Jahren nicht mehr für den Vorstand kandidierte. Schatzmeister bleibt Dieter Schulz vom Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag. Die Landespressekonferenz vereint die Journalisten, die regelmäßig über die Landespolitik im Norden berichten.