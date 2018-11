Madrid

Atlético-Trainer Simeone: BVB kann Meister werden

05.11.2018, 20:49 Uhr | dpa

Atlético Madrids Trainer Diego Simeone traut Borussia Dortmund den Meistertitel in der Fußball-Bundesliga zu. "Sie spielen einen spektakulären Fußball", sagte der Argentinier am Montagabend in Madrid. "Dortmund ist eines der besten Teams in Europa. Wenn sie das fortsetzen, dann haben sie hervorragende Chancen, die Bundesliga zu gewinnen."

Simeone empfängt den BVB mit Atlético am Dienstag in der Champions League am vierten Gruppenspieltag zum Rückspiel (21 Uhr/DAZN) in der spanischen Hauptstadt. Im ersten Duell vor zwei Wochen hatte der Bundesliga-Spitzenreiter von Coach Lucien Favre 4:0 gegen Atlético gewonnen.