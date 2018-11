Kaarst

Zug fährt gegen Reh: Strecke gesperrt

05.11.2018, 22:15 Uhr | dpa

Auf der Bahnstrecke Neuss-Mönchengladbach ist am Montagabend ein Zug mit einem Reh zusammengestoßen. Während das Tier bei dem Unfall in Kaarst (Rhein-Kreis Neuss) tödlich verletzt wurde, kam an Bord des Zuges keiner zu Schaden. Das teilte ein Feuerwehrsprecher mit. Die Strecke, auf der S-Bahnen und Regionalzüge rollen, war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.