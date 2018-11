Gelsenkirchen

BVB und Schalke peilen Champions-League-Achtelfinale an

06.11.2018, 01:05 Uhr | dpa

Die Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und FC Schalke 04 wollen am vierten Spieltag in der Champions League die nächsten Erfolge einfahren. Borussia Dortmund kann heute als Tabellenführer der Gruppe A mit einem Triumph in Spanien gegen Atlético Madrid bereits den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale perfekt machen.

Den ersten Vergleich mit Atlético hatte der BVB vor zwei Wochen daheim mit 4:0 gewonnen. Schalke ist in der Königsklasse in dieser Saison ebenfalls noch ungeschlagen und will heute in der Gruppe D im Heimspiel gegen Galatasaray Istanbul den nächsten Meilenstein Richtung K.o.-Phase nehmen.

Beide Revierclubs tankten zuletzt mit Siegen in der Bundesliga frisches Selbstvertrauen. Schalke setzte sich am Wochenende 3:1 gegen Hannover durch, der BVB baute per 1:0-Sieg in Wolfsburg die Tabellenführung aus. Ein Erfolg in der Champions League würde für einen weiteren Schub für das Duell in der Bundesliga mit Bayern München am nächsten Samstag sorgen.