Hamburg

Prozess um Tod eines Vierjährigen an Supermarktkasse beginnt

06.11.2018, 01:21 Uhr | dpa

Vor dem Amtsgericht Hamburg-Harburg beginnt heute der Prozess um den Tod eines vierjährigen Jungen in einem Supermarkt vor knapp zweieinhalb Jahren. Das Kind hatte nach Angaben der Staatsanwaltschaft am 31. Mai 2016 beim Berühren eines Geländers an der Kasse einen Stromschlag erlitten und war einen Tag später gestorben. Angeklagt sind nun die Marktbetreiber. Dem 44 Jahre alte Mann und seiner 48 Jahre alten Schwester wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Sie sollen die Stromleitung für einen LED-Trafo entweder selbst unsachgemäß verlegt haben oder einen Dritten mit der Arbeit beauftragt haben. Die stromführende Phase habe über eine Schraube eines Metallschranks mit dem Metallgeländer der Kasse in Verbindung gestanden. Der Junge soll das Geländer berührt haben, als er mit seinem Vater an der Kasse stand. Das Gericht hat drei Verhandlungstage angesetzt.