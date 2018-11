München

Landtag will Söder erneut zum Ministerpräsidenten wählen

06.11.2018, 01:52 Uhr | dpa

Früher als von der Verfassung gefordert will der bayerische Landtag heute Markus Söder (CSU) zum neuen Ministerpräsidenten wählen. Um 10.00 Uhr soll der Landtag dazu zusammenkommen, im Anschluss will Söder eine erste Rede - aber keine Regierungserklärung - halten. Laut Verfassung hätte der Landtag spätestens am 12. November einen neuen Ministerpräsidenten bestimmen müssen. Der neue Landtag besteht aus sechs Fraktionen und 205 Abgeordneten.

Auch wenn die CSU bei der Landtagswahl am 14. Oktober die absolute Mehrheit verloren hat, gilt Söders Wiederwahl als sicher. Die Regierungskoalition von CSU und Freien Wählern verfügt zusammen über 112 Stimmen, für die Wiederwahl ist die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen notwendig. Erstmals war Söder im März zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Damals folgte er auf CSU-Chef Horst Seehofer, der als Bundesinnenminister nach Berlin wechselte.

Noch vor der Wahl des Ministerpräsidenten wird es am Dienstag zu einem ersten Rededuell der neuen Fraktionen kommen. Dann dürften sich die Oppositionsfraktionen erstmals mit der neuen schwarz-orangen Regierung auseinandersetzen. FDP, SPD, Grüne und AfD hatten den am Montag unterzeichneten Koalitionsvertrag bereits massiv kritisiert.