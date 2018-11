Hamburg

Prozess um Doppelmord am Jungfernstieg: Zeuge erwartet

06.11.2018, 02:19 Uhr | dpa

Im Prozess um den Doppelmord am Hamburger S-Bahnhof Jungfernstieg will das Gericht heute einen wichtigen Zeugen befragen. Der Mann soll der letzte Lebensgefährte der am 12. April erstochenen Frau gewesen sein, wie ein Gerichtssprecher sagte. Der Afrikaner, der nicht als Tatverdächtiger gilt, war nach der Ermordung der 34 Jahre alten Mutter und ihrer einjährigen Tochter untergetaucht. Nach einer öffentlichen Fahndung der Polizei hatte er sich Ende April gestellt.

Angeklagt ist ein früherer Lebensgefährte der Frau. Der 34-Jährige aus dem westafrikanischen Niger hatte zum Prozessauftakt Anfang Oktober gestanden, seine Ex-Freundin und die gemeinsame Tochter mit einem Messer getötet zu haben. Hintergrund der Tat soll ein Streit um das Sorgerecht gewesen sein.

In einer Vernehmung habe der Nigrer erklärt, seine Ex-Partnerin versehentlich getötet zu haben, hatte ein Polizist als Zeuge vor Gericht erklärt. Der Beschuldigte habe angegeben, dass er eigentlich auf den neuen Freund der Frau habe einstechen wollen und zu spät bemerkt habe, dass sie dazwischen getreten war. Außerdem sei der Beschuldigte davon überzeugt gewesen, dass der neue Partner die Ex-Freundin mit einem Fluch belegt habe.