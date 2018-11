Wiesbaden

Steuerzahlerbund: Beispiele von Geldverschwendung in Hessen

06.11.2018, 02:19 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler Hessen prangert in seinem diesjährigen "Schwarzbuch" wieder mehrere Fälle von Geldverschwendung an. Welche genau, das will der Verein heute in Wiesbaden erläutern. Im vergangenen Jahr stand das Landgestüt Dillenburg ganz oben auf der Liste. Der Steuerzahlerbund sah den Betrieb einer Reitschule nicht als staatliche Aufgabe.

Zuletzt hatte der Steuerzahlerbund gefordert, den Landtag zu verkleinern, um Mehrkosten zu sparen. Der Vorsitzende Joachim Papendick hatte Ende Oktober eine Wahlrechtsreform vorgeschlagen, mit der die maximale Zahl der Abgeordneten auf 110 begrenzt wird.