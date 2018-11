Mainz

"Schwarzbuch" kritisiert Fälle von Steuerverschwendung

06.11.2018, 02:27 Uhr | dpa

Der Bund der Steuerzahler stellt am heute sein "Schwarzbuch" zur Verschwendung öffentlicher Mittel vor. Dazu gehören auch jedes Jahr mehrere Fälle aus Rheinland-Pfalz. Im vergangenen Jahr waren drohende Folgekosten des Landes am Flughafen Hahn, ein marodes Bad in Mainz und Energieprojekte in Waldfischbach-Burgalben (Südwestpfalz) aufgeführt.

"Das Schwarzbuch listet besonders kuriose oder gravierende Fälle von Steuerverschwendungsfällen auf", erklärt Landesgeschäftsführer René Quante. Ebenso gehe es um Fälle, "in denen das Kind noch nicht ganz in den Brunnen gefallen ist und vielleicht noch etwas zu retten ist". Mit Blick auf vergangene Jahre sei auffällig, dass die Zeit der großen Prestigeprojekte vorbei sei - hier habe die Landesregierung durchaus dazugelernt.