Siegen

Trauer in Wenden: Getöteter Schüler wird beerdigt

06.11.2018, 03:08 Uhr | dpa

Kerzen und Engelfiguren stehen am Schulzentrum. Foto: Caroline Seidel/Archiv (Quelle: dpa)

Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod eines 16-Jährigen in Wenden nehmen Angehörige, Freunde und Bürger heute Abschied von dem Schüler. Die Trauerfeier werde aus der Kirche nach außen übertragen, da große Anteilnahme zu erwarten sei, hieß es in der sauerländischen Gemeinde. Auch viele Mitschüler des Opfers werden erwartet, sagte ein Sprecher von Bürgermeister Bernd Clemens. Für sie hatte mit Unterstützung von Psychologen am Montag der Unterricht wieder begonnen.

Ein 14-Jähriger, der dieselbe Gesamtschule besuchte wie sein späteres Opfer, hatte gestanden, den 16-Jährigen im Streit erwürgt zu haben. Die Staatsanwaltschaft will den Tatverdächtigen psychiatrisch untersuchen lassen, Schuldfähigkeit und Verantwortungsreife klären.