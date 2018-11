Salzgitter

Hubschrauber messen Radioaktivität

06.11.2018, 06:15 Uhr | dpa

Mit zwei Hubschraubern misst das Bundesamt für Strahlenschutz(BfS) von Dienstag an die radioaktive Strahlung in der Region Greifswald-Lubmin sowie um Dedelow bei Prenzlau. Solche Messübungen würden in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei turnusgemäß über unterschiedlichsten Regionen Deutschland gemacht und dienten dazu, Abläufe für einen eventuellen Ernstfall zu üben. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) betonte, es gebe keinen konkreten Anlass für die Messungen. "Das Ergebnis dieser Messungen ist jedoch im Ernstfall eine wesentliche Grundlage für die Arbeit der Katastrophenschutzbehörden." Bis Freitag werden die mit Messtechnik ausgestatteten Hubschrauber eine Fläche von etwa 500 Quadratkilometern überfliegen und Daten sammeln.