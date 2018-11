Wiesbaden

Vier Verletzte bei Auffahrunfall: Vollsperrung auf A3

06.11.2018, 07:24 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Wiesbaden sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug fing Feuer und brannte aus, wie die Polizei in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Dabei wurde auch die Fahrbahn beschädigt. Wegen der Löscharbeiten wurde die A3 am Abend gesperrt. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. In dem Stau sei es zu weiteren leichten Verkehrsunfällen gekommen hieß es.