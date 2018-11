Templin

Chocolaterie Hammelspring zieht nach Himmelpfort

06.11.2018, 07:56 Uhr | dpa

Wer in der Adventszeit das Weihnachtspostamt in Himmelpfort (Oberhavel) besucht, kann in dem Ort demnächst auch Schokolade aus erster Hand naschen: Die Chocolaterie aus Hammelspring (Uckermark) zieht Mitte November um. Besucher können dann in einer Schauwerkstatt zuschauen, wie Schoko-Hohlkörper oder -Tafeln gegossen und Pralinen befüllt werden. Vor zehn Jahren hatte Sylke Wienold ihre Chocolaterie eröffnet. Nun wagt sie mit ihren fünf Mitarbeitern einen Neuanfang. Solche gläsernen Manufakturen seien ein Touristenmagnet, weil handgemachte Regionalprodukte zunehmend geschätzt würden, lautet die Einschätzung der Tourismus Brandenburg GmbH.