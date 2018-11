Kiel

Industrie im Norden kurbelt Investitionen kräftig an

06.11.2018, 09:38 Uhr | dpa

Die Industriebetriebe in Schleswig-Holstein haben bei den Investitionen deutlich zugelegt. Die Gesamtsumme stieg im vergangenen Jahr um 19 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete. Wie schon im Jahr zuvor tätigten 95 Prozent der Industriebetriebe Bruttoanlageinvestitionen. Die Statistik erfasst Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern. Besonders hohe Investitionen verbuchten die Nahrungs- und Futtermittelindustrie (plus elf Prozent auf 185 Millionen Euro), die Chemie (plus 55 Prozent auf 181 Millionen) und der Maschinenbau (plus 31 Prozent auf 122 Millionen Euro).