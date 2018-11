Frankfurt am Main

Fraport: Neue Bäume für jeden gefällten

06.11.2018, 11:00 Uhr | dpa

Nach Beginn der Räumung eines Protestcamps am Frankfurter Flughafen betont der Airport-Betreiber: "Für jeden Baum, der gefällt werden muss, haben wir bereits an anderer Stelle einen neuen Baum gepflanzt." Seit Beginn des Jahres protestieren Umweltaktivisten gegen die Rodung des Treburer Waldes - am Dienstagmorgen hat die Polizei mit der Räumung des Lagers begonnen. Dort soll ein Autobahnzubringer zum neuen Terminal des Flughafens gebaut werden.

Insgesamt seien für Naturschutz-Maßnahmen mehr als 160 Millionen Euro investiert worden, sagte ein Fraport-Sprecher. Das Areal ist laut Fraport die letzte Fläche, die für den Flughafenausbau benötigt wird. Für den Ausbau seien insgesamt 282 Hektar Wald nötig. "Als Ausgleich dafür hat Fraport bereits 288 Hektar wiederaufgeforstet", sagte ein Sprecher. Das letzte fehlende Teilstück umfasst 4,5 Hektar. Um mit der Rodung beginnen zu können, hatte Fraport am Dienstagmorgen begonnen, um das Grundstück einen Zaun zu ziehen.