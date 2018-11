Frankfurt am Main

Verkehrswegeplan: Scheuer stuft Frankfurter Bahn-Knoten hoch

06.11.2018, 11:07 Uhr | dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat zahlreiche Bahnprojekte im Bundesverkehrswegeplan in die Top-Kategorie mit einer gesicherten Finanzierung hochgestuft. Dazu gehört auch der Frankfurter Knoten mit der nordmainischen S-Bahn.

Das geht aus einer Liste hervor, die der CSU-Politiker am Dienstag vorstellen wollte und die der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag. Der Plan umfasst neben dem Ausbau und der Elektrifizierung von Bahnstrecken auch die Erweiterung von Eisenbahn-Knotenpunkten, um Engpässe aufzulösen. Neben Frankfurt geht es auch um Hamburg, Hannover, Köln, Mannheim und München.

Der geltende Bundesverkehrswegeplan 2030 war 2016 beschlossen worden. Er sieht Investitionen in Straßen, Schienen und Wasserwege in ganz Deutschland von insgesamt mehr als 270 Milliarden Euro vor. 40 Prozent der Mittel gehen an Bahnprojekte.

Der "Frankfurter Knoten" umfasst verschiedene Bauprojekte, darunter auch die nordmainische S-Bahn. Die Gesamtkosten werden mit gut 5,5 Milliarden Euro angegeben, allein die S-Bahn-Strecke nördlich des Mains wird mit knapp 1,3 Milliarden Euro beziffert. Daneben werden Bauarbeiten am Stadion, in Kranichstein, Mainaschaff, Zeppellinheim und ein Fernbahntunnel erwähnt.

"Die Aufnahme zusätzlicher kurzfristig zu realisierender Ausbaumaßnahmen wird geprüft", heißt es in dem Papier. Dafür könnten weitere gut 4 Milliarden Euro anfallen.