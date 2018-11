Eisenach

ZDF-Weihnachtskonzert:Steinmeier in Eisenacher Georgenkirche

06.11.2018, 11:13 Uhr | dpa

Das traditionelle Fernseh-Weihnachtskonzert mit dem Bundespräsidenten am Heiligabend kommt in diesem Jahr aus Eisenach. Am 14. Dezember werden Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender in der Georgenkirche zur Aufzeichnung des Konzerts erwartet, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Moderator ist Johannes B. Kerner. Gemeinsam mit dem Staatsoberhaupt und seiner Frau würden überwiegend ehrenamtlich engagierte Menschen aus Thüringen den Weihnachtsliedern und Lesungen zuhören, hieß es. Das ZDF strahlt das Konzert am 24. Dezember aus.