Itzehoe

Vier Jahre Haft für jahrelangen Missbrauch der Töchter

06.11.2018, 12:26 Uhr | dpa

Wegen sexuellen Missbrauchs seiner Töchter hat das Landgericht Itzehoe einen 57-jährigen Mann zu vier Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Überzeugung der Richter konnten dem Angeklagten insgesamt 182 Fälle nachgewiesen werden, sagte am Dienstag Gerichtssprecher Nils Meppen. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann für die Zeit von 2002 bis März 2009 mehr als 550 Taten vorgeworfen. Vor Gericht hatte der Vater gestanden, sich über Jahre an seiner 1991 geborenen Stieftochter vergangen zu haben. Auch die eigene Tochter, die zwei Jahre jünger ist als die Stieftochter, hat er demnach missbraucht. Die hohe Zahl von über 500 Anklagepunkten hatte er jedoch zurück gewiesen. Der Prozess vor der Jugendschutzkammer fand zum großen Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das Urteil wurde am Montag verkündet.