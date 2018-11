Kiel

Holstein Kiel testet gegen Vejle BK

06.11.2018, 12:26 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bestreitet am 16. November ein Testspiel gegen den dänischen Superligisten Vejle BK. Die Partie wird im Citti-Fußball-Park auf dem Trainingsgelände in Kiel-Projensdorf stattfinden, teilte der Verein am Dienstag mit. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

Die Kieler sind nach zwölf Spielen Tabellenelfter mit 17 Punkten. Am kommenden Freitag (18.30 Uhr) muss die Mannschaft von Trainer Tim Walter beim SC Paderborn antreten. Fortgesetzt wird die Saison am 24. November mit einem Heimspiel gegen den SV Sandhausen.