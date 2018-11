Kiel

Heinold fordert Frauenquote auch für Unternehmen

06.11.2018, 12:46 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold hat eine feste Frauenquote für Unternehmensvorstände gefordert. Dort betrage der Frauenanteil nur acht Prozent, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag. "Das Kernproblem ist noch immer: Männer fördern hauptsächlich Männer." Dieses Prinzip gelte es zu durchbrechen. "30 Prozent der Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen sind inzwischen durch Frauen besetzt. Das zeigt: Die gesetzlich verankerte Quote hilft und wirkt."

Auch bei der Geschlechterverteilung im Landtag in Kiel sieht Heinold Nachholbedarf. "Der Frauenanteil liegt derzeit bei 31 Prozent." Nur die Grünen stellten eine Fraktion mit ausgeglichener Verteilung von Männern und Frauen. "Meine These ist: Nur wenn es klare Regeln gibt, schaffen wir es, die Quotierung im gesamten Parlament umzusetzen."

Aber auch Frauen sieht die Ressortchefin in der Pflicht. "Noch immer stellen viele Frauen ihr Licht zu sehr unter den Scheffel und trauen sich selbst zu wenig zu", sagte Heinold. Die Hälfte der Macht den Frauen - das müsse ihr Anspruch sein. Am Dienstagabend wollte Heinold an einer Diskussionsveranstaltung der Nordkirche zu 100 Jahren Frauenwahlrecht teilnehmen.