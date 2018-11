Hamburg

112. Geburtstag: Tschentscher gratuliert ältester Bürgerin

06.11.2018, 15:47 Uhr | dpa

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat die älteste Bürgerin seiner Stadt persönlich zum Geburtstag besucht. Tschentscher überreichte der nun 112 Jahre alten Lydia Smuda am Dienstag in ihrem Seniorenwohnheim in den Elbvororten einen Blumenstrauß und trank ein Gläschen Sekt mit ihr. Die Seniorin freute sich, konnte den ganzen Trubel um ihre Person aber nicht ganz nachvollziehen: "Ich weiß gar nicht, warum ich so viele Geschenke kriege. Hat doch jeder mal Geburtstag."

"Mit Frau Smuda kann man sich richtig gut unterhalten", sagte Tschentscher nach einem rund 30-minütigen Gespräch. Die alte Dame sei "schlagfertig und lustig". Smuda ist rund ein Jahr jünger als der wohl älteste Mann Deutschlands. Der in Havelberg in Sachsen-Anhalt lebende Gustav Gerneth ist im Oktober 113 Jahre alt geworden.