Kiel

THW Kiel zwei Wochen ohne Rückraumspieler Bilyk

06.11.2018, 15:47 Uhr | dpa

Handball-Rekordmeister THW Kiel muss zwei Wochen auf Rückraumspieler Nikola Bilyk verzichten. Der 21-jährige Österreicher hat sich beim Sieg gegen GWD Minden (37:29) am vergangenen Sonntag eine Kapsel- und Außenbandverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen, teilte der Verein mit. Die Kieler erwarten am Sonntag Frisch Auf Göppingen in der heimischen Sparkassen-Arena.