Celle

Nordwestbahn erhält Zuschlag für die S-Bahn Hannover

06.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Nach einem Ringen vor Gericht hat die Nordwestbahn den Zuschlag für den künftigen Betrieb der S-Bahn Hannover erhalten. Auf dem 385 Kilometer langen Netz löst das Unternehmen 2021 die Deutsche Bahn als Betreiber ab, teilte die Region Hannover am Dienstag mit. Es sollen mehr Züge mit mehr Sitzplätzen als bisher eingesetzt werden.

Die Bahn hatte die Wirtschaftlichkeit des Angebots der Nordwestbahn bezweifelt, die ein Tochterunternehmen der teilstaatlichen französischen Transdev-Gruppe ist. Weil eine Beschwerde der Bahn gegen die Vergabe nach einem Zwischenentscheid des Oberlandesgerichts Celle voraussichtlich keinen Erfolg haben wird, wartete die Region Hannover den endgültigen Entscheid nicht ab. Die Vergabe gilt für die Dauer von zwölfeinhalb Jahren.

Das S-Bahnnetz Hannover reicht auf sieben Linien bis nach Westfalen, jährlich werden mehr als 31 Millionen Reisende befördert. Bei den regelmäßigen Ausschreibungen der regionalen Bahnlinien hat die DB in Niedersachsen bereits mehr als die Hälfte des Verkehrs an Wettbewerber verloren. Die Nordwestbahn betreibt etliche Regionalbahnlinien in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Ein Ringen vor Gericht um die Hoheit auf den Schienen ist nicht aussichtslos: Nach langem Rechtsstreit um den Weiterbetrieb des S-Bahnnetzes Nürnberg zog der zunächst in der Ausschreibung erfolgreiche britische Konkurrent National Express Ende 2016 zurück.