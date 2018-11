Stuhr

Mädchen schwänzt wegen Harry Potter die Schule: Suchaktion

06.11.2018, 17:05 Uhr | dpa

Ein spannendes Buch aus der Harry Potter-Reihe hat eine Zwölfjährige so sehr gefesselt, dass sie die Schule schwänzte und auch bei Einbruch der Dunkelheit nicht zu Hause erschien. Familienangehörige suchten am Montagabend vergeblich nach dem Mädchen in Moordeich bei Weyhe (Kreis Diepholz) und alarmierten schließlich die Polizei. Die Feuerwehr entdeckte schließlich erst das Fahrrad und gegen 22 Uhr auch die Vermisste wohlbehalten in einem Gebüsch an einer Sportanlage. Das Mädchen hatte dort nach Polizeiangaben den ganzen Tag mit dem Lesen des Buches verbracht.