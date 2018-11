Köln

Unbekannte schießen auf Kölner Bar

06.11.2018, 17:21 Uhr | dpa

Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in Köln vier Schüsse auf eine Bar abgegeben. Verletzt wurde niemand, die Bar war geschlossen. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben einen Zusammenhang mit einer Tat vom Samstag. Dabei hatten mehrere Männer in der Nähe des jetzigen Tatorts aufeinander geschossen. Drei wurden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Vier Tatverdächtige im Alter zwischen 29 und 45 Jahren wurden festgenommen. Geprüft wird, ob es sich um Auseinandersetzungen im Rockermilieu handelt.