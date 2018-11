Chemnitz

Erneute Bombendrohung in Chemnitzer Innenstadt

06.11.2018, 18:25 Uhr | dpa

Zum dritten Mal binnen knapp zwei Wochen hat es am Dienstag in der Innenstadt von Chemnitz eine Bombendrohung gegen den Gebäudekomplex Moritzhof gegeben. Wie die Polizei mitteilte, richtete sich die Drohung gegen das Jugendamt in der Bahnhofstraße. Das Gebäude musste evakuiert werden. Nach Angaben der Polizei ging der Anruf gegen 16.30 Uhr wie zuvor bereits beim Führungs- und Lagezentrum ein. Bei den beiden vorherigen Bombendrohungen war jeweils kein verdächtiger Gegenstand gefunden geworden.