Spiridon-Louis-Ring 3, 80809 München

Eishockey: München verliert Heimspiel in CHL-Achtelfinale

06.11.2018, 22:39 Uhr | dpa

Der EHC Red Bull München hat das Achtelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League (CHL) gegen den EV Zug daheim mit 2:3 (0:1, 2:1, 0:1) verloren. Der deutsche Eishockey-Meister benötigt damit im Rückspiel in zwei Wochen in der Schweiz einen Auswärtssieg, um noch in die Runde der besten acht Teams dieses internationalen Wettbewerbs aufzusteigen. Die ersatzgeschwächten Münchner hatten vor nur 2290 Zuschauern im Olympia-Eisstadion durch Justin Shugg und John Mitchell im zweiten Drittel einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Zwei Minuten vor Schluss aber gelang dem Zug-Stürmer Lino Martschini mit seinem zweiten Tor des Tages der Siegtreffer für die Gäste.