Polizei und Ordnungsdienst gehen in Hannover auf Streife

07.11.2018, 01:24 Uhr | dpa

Zwei Monate nach dem Start gemeinsamer Streifengänge in Hannover ziehen Polizei und städtischer Ordnungsdienst heute eine erste Bilanz. Jeweils in Zweier-Teams sind Polizisten und Mitarbeiter des neu geschaffenen Ordnungsdienstes gemeinsam unterwegs, um etwa abends an den Wochenenden gegen Ruhestörungen, Wildpinkler und Falschparker vorzugehen. Während die Gewerkschaft der Polizei gegen den neuen Ordnungsdienst nichts einzuwenden hat, sieht das Innenministerium in Hannover den Aufbau einer kommunalen Hilfspolizei kritisch.

Bereits vor Jahren war unter Regie des damaligen Innenministers Uwe Schünemann (CDU) ein freiwilliger Streifen- und Ordnungsdienst in einigen Kommunen gestartet worden. Einige der Projekte wurden längst wieder eingestellt.