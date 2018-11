Augsburg

Prozess gegen zwei Asylbewerber beginnt

07.11.2018, 01:38 Uhr | dpa

Rund acht Monate nach heftigen Protesten von Flüchtlingen gegen eine geplante Abschiebung in Donauwörth beginnt heute vor dem Amtsgericht Augsburg der Prozess gegen zwei Asylbewerber. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden 21 und 28 Jahre alten Angeklagten Landfriedensbruch vor.

Mitte März war die Situation in dem zentralen schwäbischen Flüchtlingsheim eskaliert, als die Polizei einen Bewohner für eine geplante Abschiebung abholen wollte. Die beiden Männern aus Gambia sollen mit etwa 50 weiteren Asylbewerbern die Abschiebung gewaltsam verhindert haben. In der Folge waren in 27 Fällen Strafbefehle beantragt oder Anklagen erhoben worden.