Kiel

Landtag diskutiert: Digitales Lernen und Flüchtlingsprogramm

07.11.2018, 01:54 Uhr | dpa

Das geplante Bundesprogramm für Investitionen in die Digitalisierung an den Schulen beschäftigt heute den Landtag in Kiel. Das Parlament debattiert in einer Aktuellen Stunde über den sogenannten Digitalpakt Schule. Der Bund will den Schulen in den nächsten fünf Jahren fünf Milliarden Euro für die digitale Infrastruktur zur Verfügung stellen. Auf Schleswig-Holstein würden laut Bildungsministerium jährlich 43,5 Millionen Euro entfallen. Aus Sicht der SPD ist noch völlig offen, wann welche Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden sollen.

Der Landtag berät außerdem über ein Landesprogramm für die Aufnahme von 500 besonders schutzwürdigen Flüchtlingen in den Jahren 2019 bis 2022. Es zielt besonders auf Frauen und Kinder aus Afrika, die Opfer von Gewalt wurden.