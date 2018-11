Bad Iburg

Ausschuss berät über Gemeinnützigkeit von Tierschützern

07.11.2018, 02:25 Uhr | dpa

Schweine in einem Mastbereich. Foto: Ingo Wagner/Archiv (Quelle: dpa)

Erst Bad Iburg, dann Oldenburg: Gegen zwei Schlachthöfe in Niedersachsen laufen derzeit Ermittlungen wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. In beiden Fällen gründen sich die Vorwürfe auf heimlich aufgenommene Videos, die Tierschutzorganisationen veröffentlich hatten. Doch wie weit dürfen Tierrechtler gehen, um auf das Leid von Tieren aufmerksam zu machen? Damit wird sich heute der Agrarausschuss befassen. Die FDP hatte im Mai einen Antrag in den Landtag eingebracht, der vorsieht, Tierschutzorganisationen den Status eines gemeinnützigen Vereins zu nehmen, wenn diese Straftaten begehen oder dazu aufrufen. Im Ausschuss kommen sowohl Vertreter des Landvolks, der Schweinehalter als auch der Tierrechtsorganisation "Soko Tierschutz" zu Wort.