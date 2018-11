Erfurt

Preis für sparsamen Energieeinsatz wird vergeben

07.11.2018, 03:15 Uhr | dpa

Der mit 15 000 Euro dotierte Thüringer Energie-Effizienzpreis wird heute in Erfurt vergeben. 23 Unternehmen und Kommunen haben sich dafür beworben, wie die Energie- und Greentech-Agentur des Landes mitteilte. Eine Jury habe sechs Kandidaten ausgewählt, die in die Endauswahl um drei Hauptpreise und einen Sonderpreis gehen. Unter den Kandidaten seien in diesem Jahr nur Unternehmen, darunter zwei Energieanlagenbauer.