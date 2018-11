München

Bayern feiert sich selbst: Staatsakt zu 100 Jahre Freistaat

07.11.2018, 07:09 Uhr | dpa

Bayern feiert sich selbst: Mit einem Staatsakt im Nationaltheater in München erinnern Staatsregierung und Landtag am heute an die Ausrufung des Freistaats Bayern vor 100 Jahren. Die Ansprachen bei dem Staatsakt halten Ministerpräsident Markus Söder und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (beide CSU).

Am 7. November 1918 endete nach vier Jahren Weltkrieg die 800-jährige Herrschaft der Wittelsbacher über Bayern: Der Sozialist Kurt Eisner erklärte den König für abgesetzt und rief den Freistaat Bayern aus.