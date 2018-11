Wiesbaden

CDU und SPD: Erneutes Treffen nach hessischer Landtagswahl

07.11.2018, 07:23 Uhr | dpa

CDU und SPD kommen am heute zu einem zweiten Treffen nach der hessischen Landtagswahl in Wiesbaden zusammen. Bei dem Gespräch auf Einladung der Christdemokraten wird es jedoch nicht um mögliche Verhandlungen über ein rechnerisch mögliches Regierungsbündnis gehen. Die beiden Hauptkontrahenten im Landtagswahlkampf wollen sich grundsätzlich über die wichtigen Themen im Land wie die Bildungs- und Wohnungspolitik austauschen. Die CDU als stärkste Kraft nach dem Urnengang will am Wochenende entscheiden, mit welcher Partei sie Koalitionsverhandlungen starten wird. Das werden nach den bisherigen Sondierungsgesprächen voraussichtlich die Grünen sein.