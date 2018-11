Unfälle

Unfall auf der A117: eine Person schwer verletzt

07.11.2018, 08:56 Uhr | dpa

Auf der Autobahn 117 zwischen dem Dreieck Treptow und dem Dreieck Waltersdorf ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Die Fahrbahn sei an der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen soll es eine schwer verletzte Person geben, wie die Polizei mitteilte. Nähere Hintergründe gab es zunächst nicht.