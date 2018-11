Stuttgart

Unfall mit Stadtbahn und Linienbus: wohl mehrere Verletzte

07.11.2018, 09:10 Uhr | dpa

Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn und einem Linienbus sind am Mittwoch in Stuttgart nach ersten Erkenntnissen mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Bahn und der Bus am Morgen mitten im Berufsverkehr aus noch ungeklärter Ursache zusammengestoßen. Wie viele Menschen genau verletzt wurden, war zunächst unklar. Es dürfte sich demnach aber zumeist um leichtere Verletzungen handeln. Einem Polizeisprecher zufolge wurde wohl auch der Busfahrer verletzt.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Stadtteil Stammheim in der Nähe der Haltestelle Korntaler Straße. Betroffen war demnach die Stadtbahnlinie U15, die mit einem Bus der Linie 99 zusammenstieß. Die U15 fährt laut Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart auch über den Hauptbahnhof.

Erste Pendler klagten am Morgen bereits über Probleme und Verspätungen auf dem Weg zur Arbeit. Nach Angaben der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) wurde bereits ein Ersatzverkehr eingerichtet. Stadtbahnen fahren demnach nur bis zur Haltestelle Salzwiesenstraße und wenden dort.

Immer wieder kommt es in der Region zu Unfällen mit Stadt- und Straßenbahnen. Erst Anfang September stießen zwei Stadtbahnen in Stuttgart wegen einer falsch gestellten Weiche zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt. Ende August wurden beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Auto in Stuttgart vier Menschen verletzt, zwei davon schwer. Damals hatte eine Autofahrerin eine rote Ampel missachtet und war mit der Bahn zusammengestoßen. In Mannheim prallten ebenfalls im August zwei Straßenbahnen zusammen - mehr als 20 Menschen wurden bei dem Auffahrunfall leicht verletzt.